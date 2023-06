« (EX)ode », théâtre musical de Matías Chebel

A travers ce théâtre musical, Matías Chebel interroge nos identités en mouvement permanent, synonymes de mondes émergents.

Traçages, Murs Murs, Citoyennes, le nom de chaque création de la Compagnie Zumbó est suffisamment explicite pour deviner l’engagement de cette compagnie qui « joue avec les croisements des disciplines artistiques pour révéler l’identité de l’individu contemporain, afin de montrer la pluralité du monde, la richesse de la pensée des hommes et de défendre la poésie du geste et des images ». C’est encore de cela qu’il s’agit avec (Ex)ode, écrit et mis en scène par son co-fondateur Matías Chebel, où il allie récits et chansons du monde entier à partir de son parcours familial. Avec Elie Maalouf (piano, buzuq et percussions) et Marc Vorchin (saxophone, clarinette, flûte et percussions) pour porter sa parole, il entend « livrer un récit universel et plein d’humanité, rendant ainsi hommage aux migrants de tous les temps ». Un récital-concert qui prend tout son sens à l’heure où l’Europe est au cœur de vastes mouvements de populations.

Jacques Denis