Paolo Fresu en trois temps

Le Sunside consacre la troisième déclinaison de son nouveau concept de programmation au trompettiste Paolo Fresu.

« Timeline » est un nouveau format de concert que le Sunset-Sunside propose une fois par trimestre. Passé, présent, futur… Le principe consiste à offrir à un musicien la possibilité d’illustrer, sur trois soirées, trois moments de sa carrière : un projet ancien qui a fait date ; un projet toujours d’actualité ; et un projet original, point de départ d’une possible nouvelle aventure musicale. Après Stéphane Belmondo et Julien Lourau, c’est au trompettiste sarde Paolo Fresu que le club a proposé de décliner sa triade. La série commence le 9 mai par le « futur », et un trio inédit qui associe Fresu à deux compagnons de route qu’il n’avait jusqu’à présent jamais réunis dans une telle configuration, le pianiste Bojan Z et le guitariste Nguyen Lê — on entend déjà la musique chargée d’électricité que ces trois pourraient faire ensemble. Pour illustrer le « présent », le 10 mai, Fresu a choisi son duo de longue date avec le joueur de bandonéon Daniele di Bonaventura, qui porte le titre d’un album qu’ils ont enregistré ensemble, « In Maggiore » (ECM, 2015). Enfin, le 11 mai, le volet « passé » sera l’occasion de reconstituer un groupe emblématique des années 1990, Palatino, que Fresu formait avec le tromboniste Glenn Ferris, le contrebassiste Michel Benita et le batteur Aldo Romano. Un quartet sans piano, qui doit son nom au train qui relie Rome à Paris, dont le jazz cool et lyrique est resté dans les mémoires.

Vincent Bessières