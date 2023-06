« Inti, chanson de tous les Suds » de Christina Rosmini

C’est loin des sentiers rectilignes que Christina Rosmini chemine depuis toujours, élaborant un univers où cohabitent de nombreuses influences.

Comédienne et danseuse, musicienne et auteure, cette chanteuse native de Marseille et engagée sur le terrain sociétal a multiplié les rencontres et collaborations, de Georges Moustaki à Paco Ibañez, ou encore Enrico Macias. Nourrie de musiques espagnoles, orientales, sud-américaines et tziganes, elle encre naturellement son répertoire autour de la Femme et de la Méditerranée. Certes, mais c’est encore elle qui saluait avec brio voici cinq ans l’itinéraire de Brassens, ​avec le disque Tio Brassens. Inclassable artiste de scène, Christina Rosmini a également parsemé sa carrière d’enregistrements, dont le tout dernier qu’elle vient interpréter cet été. Inti, paru au printemps et sous-titré « Chanson de tous les Suds », y décline à l’aune de son prisme transversal des thèmes universels et d’autres d’une urgente actualité : la survie des Amérindiens, le réchauffement climatique, la mort des migrants en Méditerranée… Non sans y apporter une nécessaire note d’espoir.

Jacques Denis