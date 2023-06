Yoanna chante avec son complice Mathieu Goust

Une quatrième expérience avignonnaise pour Yoanna et son complice Mathieu Goust, dans un spectacle intimiste.

On aime Yoanna pour ses mots en tension, rythmés par le souffle de l’accordéon qui sait se faire omniprésent ou plus discret. Depuis quelques années, sa collaboration avec le co-compositeur et batteur Mathieu Goust a conféré une consistance électro-pop racée à sa chanson très écrite, où la matière musicale soutient la langue acérée. Le duo revient cette année avec un spectacle présentant quasi uniquement des morceaux inédits, avant leur enregistrement studio ; une création annoncée plus intimiste, développée sous le regard extérieur de la productrice Charline Chechirlian. Avec l’idée d’une interprétation façonnée par l’expérience du live, qui se laisse modeler tout au long de ce “tunnel”, comme ils l’appellent, ce cheminement propre au Festival d’Avignon, où les concerts nourrissent la pratique artistique et s’enchaînent, intenses, sans se ressembler.

Vanessa Fara