Avec Cécile, au programme de la Sélection Suisse en Avignon, la metteure en scène Marion Duval nous fait rencontrer une femme incroyable : Cécile Laporte, qui raconte elle-même sa vie aux facette multiples, mais toutes tournées vers l’Autre.

Avant sa rencontre avec la metteure en scène suisse Marion Duval, Cécile Laporte n’était jamais montée sur scène. Mais elle a fait tant de choses déjà, alors qu’elle n’a pas même 40 ans, qu’elle est bien capable de ça. Après avoir été animatrice de colonie de vacances pour handicapés, zadiste, activiste écolo-porno ou encore clown à l’hôpital, la voilà donc comédienne ! Elle s’empare du plateau avec la liberté et la joie de vivre qui la caractérise. En faisant spectacle de sa propre vie riche d’expériences qui toutes témoignent d’un grand amour de l’Autre, un fort désir de lui apporter soutien et réconfort. Il lui faut pas moins de trois heures pour dresser dans Cécile son autoportrait qui ne sera jamais identique deux jours de suite. Car Cécile ne cesse de se transformer, et ça lui plaît autant qu’à Marion Duval qui ouvre peut-être avec ce spectacle un nouveau chapitre de vie pour son héroïne.

Anaïs Heluin