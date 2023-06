Après plus d’un millier de représentations de Un Poyo Rojo, Luciano Rosso se lance dans un seul en scène humoristique et décalé, créé lors du confinement de 2020.

Il est clown, danseur, acrobate, comédien, il tord son visage élastique de grimaces et mimiques toutes plus surprenantes les unes que les autres. Sur une playlist désordonnée, de Mariah Carey à Mozart, Luciano Rosso incarne une quarantaine de personnages pour en extraire leurs psychés, leurs spiritualités, mais aussi leur humanité dans un jeu de lip-sync exacerbée. Tout en questionnant l’isolement advenant dans un monde hyper connecté, le comédien plonge son public dans un univers fantaisiste, singulier et drôle.

Louise Chevillard