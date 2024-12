« Nous étions la forêt » par Agathe Charnet

Créée le 5 juin 2024 au Théâtre Sorano à Toulouse, cette fiction documentée d’Agathe Charnet mêle réflexions écologiques, dimension humoristique et scènes chantées. Pensée et conçue de manière écoresponsable, Nous étions la forêt* est aujourd’hui présentée à Théâtre Ouvert, à Paris.

« Ayant grandi en Corrèze, dans une région boisée, j’ai pu constater en revenant chez moi, au fil des années, une dégradation des écosystèmes forestiers. Je me suis rendue compte que les arbres étaient en train de changer, en train de dépérir. Il m’a semblé important de m’emparer de ce symbole pour parler, de manière poétique et théâtrale, de la crise climatique. J’ai voulu comprendre, très concrètement, ce qui arrivait aux arbres. J’ai donc interrogé, durant un an, des acteurs du monde forestier : arboristes, élagueurs, randonneurs… Il est ressorti de ces rencontres que si l’on continue sur la même voie, plus de 30 % des écosystèmes forestiers auront disparu d’ici 2050. En dépit de cette démarche, Nous étions la forêt n’est pas du tout un spectacle documentaire, mais une fiction documentée. Je me suis inspirée de tous les points de vue qui m’ont été livrés, en ne cherchant jamais à les uniformiser. Car la forêt n’est pas un lieu de consensus. C’est un endroit où s’expriment aussi des tensions, des frictions.

Un grand cri pour le vivant

Parmi les personnages de ma pièce, il y a un groupe de néo-ruraux qui s’installent à la campagne pour être en accord avec leurs convictions. Ils se frottent, autour de la question du climat, à d’autres habitants, avec lesquels ils ne se comportent pas toujours habilement. Je me suis amusée de nos injonctions contradictoires, de nos paradoxes. Mon idée n’était pas de porter un discours lénifiant, moralisateur ou explicatif. La représentation commence comme une comédie et plonge ensuite dans une dimension plus tragique, tout en intégrant des parties chantées. Nous étions la forêt est un grand cri pour le vivant rempli d’espoir et de fougue. Car je suis une pessimiste joyeuse. Je tiens enfin à préciser que ce spectacle, bien sûr, a été pensé de manière écoresponsable. Le décor, qui représente une forêt, a été entièrement fabriqué avec des matières textiles, pour partie recyclées. Toutes nos actions ont été réfléchies pour être le moins énergivores possible. Et puis, j’ai voulu faire en sorte que cette création puisse être jouée en forêt. Il y a donc deux versions : une en salle ; l’autre en extérieur, sans décor, au milieu des arbres. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat

* Texte publié aux Éditions L’Œil du Prince.