Ses racines sont multiples : mozambicaines, indiennes, portugaises, juives, chinoises… Entre souvenirs familiaux et questionnements universels, Victor de Oliveira explore, dans ce solo performatif, la notion d’altérité et les diverses perspectives de la mémoire coloniale.

Sur quelles réflexions repose l’écriture de Limbo ?

Victor de Oliveira : Sur des réflexions liées à ma famille, à mes ancêtres, mais aussi plus largement au sujet de la décolonisation, ainsi qu’à celles et ceux que l’on appelle aujourd’hui les afro-descendants. Je travaille à ce spectacle depuis de nombreuses années. J’ai dû trouver un territoire artistique commun à ces questions tout à la fois infiniment politiques et infiniment intimes.

Quel a été le point de départ de ce projet ?

V. d. O.: Une discussion que j’ai eu avec mon père. C’est alors que j’ai réellement pris conscience que son désarroi, que les limbes auxquels il est confronté depuis si longtemps concernent des millions de personnes ayant vécu les mêmes choses que lui. Je suis ainsi parti de l’intime pour raconter une histoire qui dépasse le particulier, une histoire universelle qui parle à la société dans laquelle nous vivons. Aujourd’hui encore, les continents européens et africains doivent faire face à des problèmes liés à l’histoire coloniale qui les lie. De nombreuses jeunes femmes et jeunes hommes d’origines africaines, nés en Europe, se sentent dans un no man’s land identitaire. C’est pourquoi il m’a semblé important d’interroger le regard que l’on pose les uns sur les autres, de sonder notre rapport à l’altérité, à la différence.

Par quoi passe votre seul en scène ?

V. d. O.: Limbo est une succession d’histoires, un peu comme un journal, avec des dates précises qui renvoient à des situations vécues par des figures ou des personnages. Ces histoires brassent toujours beaucoup plus que ce qu’elles racontent. Elles s’élèvent vers un endroit qui essaie de dire comment on peut faire, toutes et tous, pour vivre ensemble, au sens le plus ouvert de cette notion dont l’usage a, malheureusement, souvent été galvaudé par les discours politiques. Tout commence par la vie d’un garçon né dans un pays qui était, à ce moment-là, une colonie encore fasciste. À partir de là, un fil se déroule pour devenir langue, pour devenir théâtre.

Ève Liot signe les vidéos de votre spectacle. Quelle place l’image occupe-t-elle dans votre mise en scène ?

V. d. O.: Une place importante, car j’avais besoin, pour rendre les choses encore plus concrètes, de m’appuyer sur des images d’archives, afin que le public puissent vraiment voir de quoi je parle. Il m’a semblé également intéressant de mêler à cela des images plus abstraites. Ces dernières permettent de creuser le sens de mon propos en convoquant d’autres imaginaires que le mien.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat