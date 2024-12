Avec l’édition hivernale 2025 de son festival de théâtre et musique BRUIT, le Théâtre de l’Aquarium – la vie brève offre du 16 janvier au 13 février une belle sélection de spectacles faits d’arts entremêlés.

Depuis l’arrivée de l’« ensemble » la vie brève à la tête du Théâtre de l’Aquarium en 2019, le festival de théâtre et musique BRUIT qu’il a mis en place est devenu un rendez-vous attendu par celles et ceux qui justement aiment ne pas savoir à quoi s’attendre. Car les rencontres, les entrelacements entre les deux arts que recherchent les trois codirectrices du lieu que sont Jeanne Candel, Marion Bois, Elaine Méric et tous leurs collaborateurs prennent toujours des formes surprenantes, hors-normes. Selon les mots de Jeanne Candel dans l’édito de l’édition hivernale de BRUIT – le festival a lieu deux fois, en début d’année et au printemps – le théâtre, en tous cas celui qu’elle célèbre à l’Aquarium, est « le lieu du rêve et de l’éveil. L’espace pour les rêveurs-éveillés. Des deux côtés ». Les sept spectacles présentés à l’Aquarium pendant presqu’un mois répondent chacun à leur manière à cette définition. Car loin de chercher à défendre une niche artistique précise, c’est à toutes les singularités que BRUIT se veut accueillant. L’équipe du théâtre s’y engage au-delà du geste de programmation : la majorité des artistes invités dans le cadre du festival ont été en résidence entre leurs murs, certains ont aussi été accompagnés en coproduction. BRUIT est donc une fabrique qui ouvre ses portes.

Un rendez-vous réparateur

C’est dans la douceur que commence BRUIT, avec une ouverture de répétition de l’Ensemble Correspondances dirigé par l’organiste et claveciniste Sébastien Daucé. Les musiciens redonnent vie à l’œuvre d’un compositeur italien de la fin du XVIème siècle, Luzzasco Luzzaschi, alors chanté par un chœur féminin d’exception. Avec la comédienne Yuri Itabashi, le metteur en scène Maxime Kurvers travaille lui aussi dans Okina à partir d’un matériau artistique hérité du passé, japonais cette fois. Dans La Peau du lynx, la compagnie La Levée de Mathilde Martinage va également puiser du côté d’une tradition japonaise – le butaï, théâtre miniature –, pour s’adresser au jeune public. Ces artistes qui mettent le passé au présent ont en commun une quête de douceur, de réparation que l’on retrouve chez la plupart des autres invités. Cette recherche est au cœur d’Orpheus groove de l’Italienne Annalisa d’Amato, qui raconte une tentative de « réharmoniser la vibration des êtres humains et de la Terre qui s’affaiblit de manière inquiétante ». Dans Jack, Halory Goerger met en scène façon groupe de paroles trois hommes dans un club abandonné, qui se posent des questions telles que : « Les musiques les plus dures peuvent-elles être vectrices de réparation et de soin ? ». Avec J’ai dans la tête un sac de frappe, le comédien Sylvain Sounier fait quant à lui remonter à la surface deux aventures théâtrales qui l’ont forgé pour interroger notre rapport à la désillusion. Le festival se clôt avec la dernière création du regretté François Tanguy et de son Théâtre du Radeau, Par autan, pour prendre soin d’une aventure théâtrale à part.

Anaïs Heluin