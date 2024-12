Alors même que son adaptation d’Article 353 du Code pénal est à l’affiche du Théâtre du Rond-Point, Emmanuel Noblet porte à la scène, aux Bouffes Parisiens, un roman de Denis Michelis : Encore une journée divine. Entre farce tragique et thriller psychologique, ce monologue à la frontière de la déraison signe le retour sur les planches, après 25 ans d’absence, du comédien François Cluzet.

« J’ai écrit l’adaptation du roman de Denis Michelis spécialement pour François Cluzet, un comédien pour lequel j’ai une grande admiration. Il m’a toujours beaucoup impressionné au cinéma. Aujourd’hui, il revient au théâtre avec une humilité confondante. C’est très beau de voir ainsi un grand acteur qui, après avoir longtemps attendu un texte qui lui donne envie de remonter sur scène, se plonge avec une telle détermination dans le personnage fascinant, inquiétant, trouble qui est au centre d’Encore une journée divine. Au sein de cette œuvre, on découvre un homme enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il est lui-même thérapeute. A l’entendre, Robert n’est là que pour une petite dépression passagère. Assez vite, on apprend qu’il a des idées radicales sur son métier. Il reproche aux autres psychanalystes de ne pas vraiment chercher à guérir leurs patients, de les entretenir dans leur mal-être afin de bénéficier, le plus longtemps possible, d’une rente de situation.

Faire du théâtre avec ce qui n’en est pas

Ce médecin explique qu’il a révolutionné la psychothérapie grâce à une méthode qu’il a détaillée au sein d’un livre, un best-seller intitulé Changer le monde. L’histoire imaginée par Denis Michelis est à la fois drôle et inquiétante. Au départ, on découvre un personnage charismatique et souriant. Mais au fur et à mesure que le monologue avance, on se demande si cet homme va aussi bien qu’il le prétend. On devine certaines failles, certaines fragilités… Pour ce spectacle, le scénographe Alain Lagarde a créé un décor dans lequel on peut voir une chambre d’hôpital psychiatrique. En fait, il s’agit davantage d’un espace mental que d’un espace réaliste, d’un lieu hybride dans lequel notre imaginaire peut voyager. Je crois que l’une de mes envies, lorsque j’adapte un roman pour la scène, c’est de sortir des cadres. C’est de faire du théâtre avec ce qui n’en est pas, d’amener un texte là où on ne l’attend pas. Finalement, peut-être que j’espère produire la même chose chez les spectatrices et spectateurs : les amener là où ils ne s’attendent pas à aller… »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat