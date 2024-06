Nos Jardins

Amine Adjina et Émilie Prevosteau poursuivent leur cycle sur l’Histoire, adressé aux jeunes. Après Histoire(s) de France, les metteurs en scène plantent leur décor dans les jardins ouvriers, ici devenus théâtres actifs de luttes citoyennes et démocratiques.

« Nous nous sommes donné la contrainte d’une pièce mobile, qui peut se jouer dans les lycées, salles des fêtes, en extérieur et en salle. C’est une pièce qui se joue dans un dispositif bi-frontal, ce qui nous permet d’être dans un rapport de proximité fort avec le spectateur, que nous rendons toujours actif dans l’action au plateau. Dans Histoire(s) de France, le fil conducteur était le peuple, ici il est question de la révolte. L’histoire est portée par trois lycéennes et lycéens – joués par trois jeunes sortants de l’ESAD -, confrontés à la disparition de leur jardin ouvrier au profit de la construction d’un centre commercial. Certains sont pour, d’autres contre. On raconte l’histoire de leurs discussions, de la construction d’une lutte, de la façon dont ils ont envie de la mener. Comme dans Histoire(s) de France, certains moments de l’Histoire s’entremêlent et viennent éclairer ce qu’ils traversent : Louis XIV et les jardins à la Française, la Commune de Paris avec Louise Michel, qui ont fait naître des idées encore très présentes dans les luttes d’aujourd’hui.

Jardins ouvriers vs Le Nôtre

La politique ici passe par l’action : comment construire des idées ensemble et comment les mettre en place. Les jardins ouvriers, devenus ensuite partagés et familiaux, ont une véritable histoire qui a débuté au 19ème siècle, qui a développé l’idée d’un collectif qui agit, fait du troc, partage. Dans les jardins à la française au contraire, la domestication de la nature et la mise en scène de son esthétique sont une démonstration du pouvoir. Il y a là quelque chose d’intéressant pour évoquer la relation entre les citoyens et le pouvoir, et la dimension de la lutte. »

Propos recueillis par Louise Chevillard