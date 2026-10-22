New Sketches of Spain

Erik Truffaz et Antonio Lizana s’unissent pour relire Sketches of Spain, grand millésime du jazz.

En 1960, Miles Davis s’associe à l’arrangeur Gil Evans, également compositeur, pour créer un répertoire qui fera date. Comment oublier leur version du Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo. C’est donc ce monument que le trompettiste Erik Truffaz et le saxophoniste Antonio Lizana ont choisi de gravir en compagnie d’une formation au diapason, à l’image de la danseuse de flamenco Ana Pérez. À la clef, cette relecture trace à dessein une vision alternative qui parvient à s’émanciper de la version originale. « Je ne voulais surtout pas refaire la même chose que Gil Evans », résume l’aîné, bien conscient de la vacuité d’une simple copie conforme, sans néanmoins gommer tout à fait l’état d’esprit qui présida à ce classique.

Jacques Denis