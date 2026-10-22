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Jazz / Musiques - Agenda

Gregory Hutchinson au New Morning : « Kind of Now », un hommage à Miles Davis et à ses batteurs

Gregory Hutchinson au New Morning : « Kind of Now », un hommage à Miles Davis et à ses batteurs - Critique sortie Jazz / Musiques Paris new morning
©Greg Hutchinson @ Viviana Battista & Andrea Villani
Greg Hutchinson @ Viviana Battista & Andrea Villani

New Morning

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Ce concert de Gregory Hutchinson s’annonce comme un pont entre passé et présent du jazz, avec une appétence pour le legs de Miles Davis. 

Gregory Hutchinson est l’un des pontes de la batterie, reconnu pour sa polyvalence sans équivalent. Depuis le début de sa carrière professionnelle, il s’est produit et a enregistré aux côtés des plus grand(e)s tels que Roy Hargrove, Betty Carter, Joshua Redman, Dianne Reeves ou Ray Brown. À l’aise sur tous les registres, il est sollicité de toute part. Avec son nouveau disque « Kind of Now – The Pulse of Miles Davis », Hutchinson et son groupe traduisent la qualité de dialogue et d’évolution des prodigieux groupes de Miles. Fondé sur la pulsation rythmique, le projet reproduit la profondeur des batteurs d’élite du géant, si divers mais concourant au même but, celui d’une musique follement incarnée et vibrante. Intemporel tout en étant audacieux, ce groupe aux harmonies foisonnantes est porté par la clarté musicale de Gregory Hutchinson.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Kind of Now
du mardi 17 novembre 2026 au mardi 17 novembre 2026
new morning
7-9, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris

à 20h. Tél : 01 45 23 51 41. www.newmorning.com

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