« Les Pêcheurs de perles », nouvelle production de Pierre-André Weitz

Avec son orchestre Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski dirige le premier opéra de Bizet, dans une nouvelle production de Pierre-André Weitz, portée par trois grandes voix de la scène française actuelle.

Composé en quelques mois par un talent précoce qui s’était fait connaître, six ans plus tôt, à la sortie du Conservatoire, par l’opérette Le Docteur Miracle, Les Pêcheurs de perles est la première grande œuvre lyrique de Bizet, et la seule à se maintenir au répertoire dans l’ombre de son chef-d’œuvre Carmen. Le livret de Cormon et Carré, d’une vraisemblance dramaturgique souvent jugée indigente, narre les retrouvailles tragiques, dans un Ceylan de pacotille, de Nadir et Zurga, deux amis qui, jeunes, aimèrent, sans le savoir, la même femme, la prêtresse Leïla. Sur cette veine exotique dont Lakmé de Delibes offrira vingt ans plus tard l’une des plus célèbres incarnations de l’opéra français, la partition déploie une sensualité mélodique enchanteresse, baignant dans une rêverie orientale illustrée en particulier par la romance de Nadir, « Je crois entendre encore », avec un sens de la coloration orchestrale que Berlioz loua lors de la création.

Marc Minkowski, ambassadeur du répertoire français

Dans une mise en scène du fidèle complice d’Olivier Py, Pierre-André Weitz, qui conçoit ici également décors et costumes, la diva sud-africaine Pretty Yende incarnera Leïla aux côtés du Nadir d’Amitai Pati, ténor comme son frère star Pene Pati. Florian Sempey confiera son autorité de baryton à Zurga, sous la direction de Marc Minkowski, qui est un héraut de longue date du romantisme français – de Meyerbeer à Debussy, en passant par Offenbach, dans lequel il a formé un tandem avec le metteur en scène Laurent Pelly.

Gilles Charlassier