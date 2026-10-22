Le temps se lève pour Weather Report, revivifié par le talent de Émilie Aridon-Kociołek et Samy Thiébault, deux musiciens qui confessent une grande proximité malgré l’éloignement de leurs univers respectifs.

Contempler deux musiciens issus de mondes en apparence éloignés est une joie. C’est ce qui se joue ici-même. Émilie Aridon-Kociołek a, jusqu’à présent, exploré le monde de la musique classique et du tango quand Samy Thiébault se frottait à tous les jazz. Il a pourtant imaginé pour elle chaque note qui semble s’animer d’une grâce nouvelle. Pour objet, la musique de Weather Report, profondément associée à une époque. Ce jazz électrique s’épanouit ici dans le dépouillement du duo acoustique. Par un dialogue intime où se prélassent piano et saxophone, Émilie Aridon-Kociołek et Samy Thiébault révèlent sous une lumière nouvelle la richesse des compositions de Wayne Shorter, Joe Zawinul et Jaco Pastorius. Ces variations personnelles sont conçues comme autant d’exercices d’ardeur et de douceur. Reste alors à chacun de recréer son propre langage en offrant cette nouvelle musique intuitive, spontanée et favorisée par une écoute unique.

Philippe Deneuve