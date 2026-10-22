La Rentrée Grands Formats à Bourg-en-Bresse

Pour son 20e anniversaire, Grands Formats prévoit un temps fort à Bourg-en-Bresse du 17 au 20 novembre avec plusieurs concerts d’ensembles augmentés. Au programme, jazz immersif et hyper-contemporain.

La Rentrée Grands Formats fête son 20e anniversaire. Plus qu’une simple série de concerts, ce rendez-vous annuel se propose d’être un temps de rassemblement, rendant visibles les projets collectifs du jazz et proposant des tables rondes sur l’avenir du jazz. Cette année, la rentrée voit les choses en grand et c’est à Bourg-en-Bresse que Grands Formats vous attend pour un temps fort XXL. Le 17 novembre les six musiciennes d’Incandescente créeront une musique foisonnante. Le lendemain, les musiciens de l’ensemble The Very Big Experimental Toubifri Orchestra vous présenteront leur nouveau spectacle. Il s’échafaude autour de l’histoire d’un lac et de ses habitants subitement troublés quand la baignade y est formellement interdite. Accompagné de sept chanteuses et chanteurs, le VBETO nous délivre une fable absurde, poétique et politique où rien n’est impossible : transformations étonnantes, histoires d’amour et révélations merveilleuses. Plus de 25 musiciens dont la chanteuse Lou Rivaille vous offriront un grand moment.

Jazz Nordique

Le 19 novembre l’Autre Collectif, formé de cinq musiciens, rencontrera l’orchestre Ojkos, réunissant 14 compositeurs et interprètes dont les influences musicales trouvent leurs sources dans la musique classique et le jazz nordique. Ces deux orchestres partagent un goût prononcé pour la composition débridée, couplée à l’expérimentation en grande formation. Deux ensembles enracinés dans le jazz mais ouverts à toute forme d’expression originale et ludique. Ce temps fort trouvera son achèvement le samedi 20 dans un concert de l’hypnotique Shamane et du power trio « La Strizza ». Prises de risques assumées !

Philippe Deneuve