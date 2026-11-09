Sébastien Kheroufi fait dialoguer poétique et politique avec un spectacle ancré dans sa biographie. Il y interroge la filiation et propose un portrait sidérant et décapant de la jeunesse et de la société.

Complexité et évidence, boue et lumière, répétitions et fulgurances : le nouveau spectacle de Sébastien Kheroufi, après l’éblouissant Par les villages, créé en janvier 2024 au TQI avec le soutien du Centre Pompidou, qui continue à accompagner le metteur en scène avec ce nouvel opus, est une cuisante et tendre gifle, tout en oxymores, en surprises, en jeu déceptif avec les attentes spectaculaires et les aprioris idéologiques. Sébastien Kheroufi ne fait pas œuvre de sociologue et ne sombre pas dans le psychologisme réaliste. Ses personnages sont ancrés dans un terreau qui est celui de notre époque : il évoque la question des héritages, de l’immigration, de la violence sociale qui fait taire et tue les mômes, mais il n’évoque ces questions ni avec la hauteur de l’idéologie, ni avec la pédanterie du dogmatisme, ni avec la politesse de l’exégète. La ferveur est ailleurs. Elle se tient d’abord dans le jeu des comédiens (Amine Adjina, Oulaya Amamra, Elodie Bouchez, Lou-Adriana Bouziouane, Casey, Ulysse Dutilloy-Liégeois, Benjamin Grangier et Reda Kateb), qui réussissent le tour de force d’imposer leur idiosyncrasie interprétative au sein d’un chœur harmonieux que nourrit la présence d’amateurs ; elle est ensuite portée par la force d’un texte qui ne craint pas de s’égarer pour mieux frapper ou de pratiquer l’ostinato sémantique. Il est en effet des vérités qu’il faut répéter pour qu’enfin on les entende : la misère est partout ; la violence est partout ; les mômes en crèvent.

Ô Mort, où est ta victoire ?

Le monstre hydrocéphale sur le visage duquel aucune larme ne coule et qui agonise à la fin dans des spasmes terrifiants, les cadavres d’animaux tombés des cintres, le plateau qui se soulève pour mieux charrier la boue et les cadavres, la cage où se tient le père, le caractère sibyllin de la phrase écrite au sol, « Enterrez-moi là où j’aurai vécu – ادفنوني حيث عشتُُ حياتي », dans une langue que les enfants de l’immigré au patronyme francisé ne comprennent plus, la puissance du verbe-tungstène de la gardienne : tout provoque un sentiment d’inquiétante étrangeté. Comme quand l’intime surgit comme étranger, inconnu, autre absolu, au point d’en être effrayant, ce que nous connaissons de notre société, de ce qui nous entoure, de ce que nous autorisons en laissant faire, de ce que nous refusons de voir (parce que la voisine baisse toujours les yeux devant la femme battue), de ce que nous refusons d’entendre et, surtout, de ce que nous refusons de consoler, nous saute ici à la gueule. Il faut se taire, alors, et écouter : Elodie Bouchez en mater dolorosa, Reda Kateb en égaré de la promesse et de l’espoir, Casey et la douceur de sa puissance, et tous ceux qui, avec ce spectacle furieusement déroutant, nous obligent, plutôt qu’ils ne nous forcent, à écouter le murmure des sacrifiés et le grondement des colères désespérées. Il est temps !

Catherine Robert