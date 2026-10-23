Résurrection – Un cas de conscience

Pour ses débuts de dramaturge, l’écrivaine Léïla Slimani a adapté au théâtre Résurrection de Léon Tolstoï. Mis en scène par Simon Delétang, ce projet de coopération entre le Centre dramatique national de Lorient et la Comédie-Française est présenté au Théâtre du Vieux-Colombier.

Pourquoi, lorsque vous avez commencé à écrire, vous êtes-vous dirigée vers le roman et non vers le théâtre ?

Leïla Slimani : Parce que le roman était une évidence pour moi. J’ai toujours été une grande lectrice de romans. Je crois que l’on ne choisit pas vraiment l’artiste que l’on va devenir. Moi, j’avais des romans dans la tête, des histoires qui correspondaient à cette forme-là, avec un rapport très intime, très intérieur aux personnages. D’ailleurs, lorsque j’ai commencé à écrire, une de mes plus grandes faiblesses, c’était les dialogues.

Quelle différence fondamentale faites-vous entre l’écriture dramatique et l’écriture romanesque ?

L. S. : Ce sont deux façons complètement différentes de conduire une histoire, d’introduire des personnages, de travailler leur psychologie… Et puis, surtout, le texte de théâtre est en partie inachevé, il trouve son aboutissement ailleurs : sur scène. Au moment où l’on écrit, il faut penser à l’incarnation, à la forme vivante que cela va prendre, au fait qu’une mise en scène doit sublimer le texte, le porter encore plus haut, encore plus loin. Je dirais que le roman, c’est un monde en soi, un monde fermé qui est écrit, puis lu, de manière intime. Le théâtre est un monde beaucoup plus ouvert, son écriture doit donc aussi être beaucoup plus ouverte.

« L’écriture de Tolstoï, c’est un flux continu qui nous donne l’impression d’être face à la vie elle-même. »

Pour votre premier texte dramatique, vous avez adapté un roman de Tolstoï. Qu’est-ce qui vous lie à cet écrivain ?

L. S. : C’est vraiment un auteur très important pour moi. Les lectures d’Anna Karénine et de Guerre et Paix, quand j’étais adolescente, ont été des moments charnières dans mon rapport à la littérature. Les émotions que procurent en moi ces textes sont difficiles à expliquer. Ils mettent en mots tout ce qui me hante et me tourmente. Tolstoï est un grand écrivain du mouvement. Je crois que n’importe quel romancier a comme rêve ultime de saisir le temps qui passe, la vie comme flux. L’écriture de Tolstoï, c’est un flux continu qui nous donne l’impression d’être face à la vie elle-même.

Pouvez-vous présenter Résurrection, le roman sans doute le moins connu de Tolstoï ?

L. S. : C’est l’histoire d’un aristocrate russe qui est divisé entre son désir d’un monde plus juste et son inclination à jouir des privilèges que sa classe lui confère. Il se retrouve un jour juré dans un procès d’assises. Reconnaissant l’accusée, une jeune femme dont il a abusé par le passé, il comprend qu’elle est alors tombée enceinte et qu’elle a tout perdu. Cette prise de conscience va être pour lui comme une épiphanie dont on ne sait jamais si elle révèle une forme de folie ou au contraire un acte de grande sincérité, voire un élan vers la sainteté. Lorsque j’ai lu ce roman, j’ai été saisie par sa modernité. J’ai eu envie, grâce au théâtre, de partager ce texte injustement méconnu.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat