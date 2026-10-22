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N°347
octobre 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Thomas Dutronc à Saint-Quentin-en-Yvelines : un concert jazz avec Éric Legnini, Stéphane Belmondo et Rocky Gresset

Thomas Dutronc à Saint-Quentin-en-Yvelines : un concert jazz avec Éric Legnini, Stéphane Belmondo et Rocky Gresset - Critique sortie Jazz Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
©Thomas Dutronc @ DR
Thomas Dutronc @ DR

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Entouré de musiciens très talentueux, Thomas Dutronc fera régner virtuosité et convivialité en reprenant quelques classiques du jazz.

Après une grande tournée des festivals d’été, Thomas Dutronc marque une étape à Saint-Quentin. Sur scène, l’excellent guitariste et chanteur fait appel à Éric Legnini au piano, Stéphane Belmondo à la trompette et Rocky Gresset à la guitare. Ensemble, ils revisitent l’univers délicat du trompettiste Chet Baker, l’héritage de Django Reinhardt et quelques grands standards du jazz. Une soirée qui fera la part belle au swing, à l’improvisation et à l’amitié. Le jazz manouche est une passion depuis que Thomas Dutronc a 18 ans ; il bouleverse sa vie et le projette dans le grand bain de la musique. Depuis, il a élargi ses goûts, avec quelques participations à des musiques de films ou en qualité d’arrangeur de sa mère et d’accompagnateur de son père. Cependant, le jazz le rattrape toujours et c’est en excellente compagnie qu’il le fera vivre.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Thomas Dutronc à Saint-Quentin-en-Yvelines
du samedi 14 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
place Georges Pompidou, 78054 Saint-Quentin-en-Yvelines.

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00.

www.theatresqy.org

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