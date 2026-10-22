Thomas Dutronc à Saint-Quentin-en-Yvelines

Entouré de musiciens très talentueux, Thomas Dutronc fera régner virtuosité et convivialité en reprenant quelques classiques du jazz.

Après une grande tournée des festivals d’été, Thomas Dutronc marque une étape à Saint-Quentin. Sur scène, l’excellent guitariste et chanteur fait appel à Éric Legnini au piano, Stéphane Belmondo à la trompette et Rocky Gresset à la guitare. Ensemble, ils revisitent l’univers délicat du trompettiste Chet Baker, l’héritage de Django Reinhardt et quelques grands standards du jazz. Une soirée qui fera la part belle au swing, à l’improvisation et à l’amitié. Le jazz manouche est une passion depuis que Thomas Dutronc a 18 ans ; il bouleverse sa vie et le projette dans le grand bain de la musique. Depuis, il a élargi ses goûts, avec quelques participations à des musiques de films ou en qualité d’arrangeur de sa mère et d’accompagnateur de son père. Cependant, le jazz le rattrape toujours et c’est en excellente compagnie qu’il le fera vivre.

Philippe Deneuve