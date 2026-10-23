Ce fut l’une des créations marquantes de la saison théâtrale 2025/2026. Repris aux Ateliers Berthier, l’Œdipe roi d’Eddy D’aranjo dissèque de manière éminemment personnelle le réel de l’inceste et les multiples possibles de l’art dramatique. Quatre heures amples et vives d’une enquête théâtrale passionnante.

« C’est un spectacle sur le crime, une tragédie… », annonce Eddy D’aranjo au début d’Œdipe roi, création qu’il a écrite à partir du réel et, de manière plus lointaine, de la pièce homonyme de Sophocle. De la tragédie antique, il ne reprend ni l’intrigue ni les personnages, mais s’appuie sur ce qu’elle représente dans l’histoire de la psychanalyse pour penser la « culture de l’inceste » qui se perpétue de génération en génération dans notre société. D’abord seul face à nous, le comédien-auteur-metteur en scène de 33 ans semble s’adresser à chaque spectatrice et spectateur personnellement — une pointe de malice dans le regard, un demi-sourire permanent aux lèvres. Ce qu’il nous dévoile n’a pourtant rien de léger. Il est ici question de l’inceste commis par le père d’Eddy D’aranjo sur la sœur aînée de l’artiste, alors âgée de 3 ans et demi ; des viols qu’il a lui-même subi de la part d’autres hommes ; du passé de cette famille dysfonctionnelle sur lequel il investigue, mettant au jour toute une série de secrets. L’enquête théâtrale à laquelle il se livre est passionnante. Elle plonge dans l’intime et les sciences sociales pour dire ce qui d’ordinaire n’est pas dit, jetant une lumière crue sur des données statistiques effrayantes : on estime que chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles.

La main tendue d’Eddy D’Aranjo

Les réflexions qui alimentent cette proposition ample et hétérogène forment une pensée en partage — pensée qui avance à travers différents types d’adresse et partis pris de représentation : moments de performance, théâtre filmé, mises en perspective documentaires, incarnation ou abolition de la notion de personnage, citations d’œuvres de référence du cinéma… Tout cela s’affiche et s’organise sans souci de régularité. À la suite d’Eddy D’aranjo, Edith Biscaro, Clémence Delille, Marie Depoorter, Carine Goron et Volodia Piotrovitch d’Orlik viennent sur scène pour visibiliser la réalité de l’inceste et interroger les moyens que le théâtre met à leur disposition pour ce faire. La richesse du geste auquel prennent part ces interprètes singuliers ne va pas sans une forme de distanciation humoristique. Aucune ironie, pourtant, dans cet Œdipe roi qui n’assène pas, ne surplombe pas, ne donne aucune leçon. Une forme de douce mélancolie, plutôt, servie par une honnêteté de chaque instant, une rigueur artistique et intellectuelle pas si courante, une volonté de débusquer la vérité qui ne cède jamais aux sirènes de l’uniformité. La main que nous tend Eddy D’aranjo aux Ateliers Berthier ne se refuse pas. Sa hauteur de vue nous oblige.

Manuel Piolat Soleymat