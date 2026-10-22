Légende de la batterie et du jazz fusion, Billy Cobham passe par Paris avec son projet Time Machine.

Pour beaucoup, trop, Billy Cobham demeure associé à ladite fusion, soit une inclinaison du jazz vers le rock des années 1970, avec à la clef quelques albums référence en la matière, Spectrum bien entendu dont l’un des titres servit de base à un hit de Massive Attack, mais aussi Total Eclipse. C’est tout à la fois vrai et faux tant le natif de Panama a tâté derrière ses fûts et cymbales d’autres registres, lui qui commença avec Horace Silver et fit plus d’une fois des détours par le post-bop. C’est en tout cas tout ce que l’on espère entendre – deux doigts de subtilité au milieu des roulés-déboulés qui en font des caisses – avec son projet Time Machine, qui revient sur plus d’un demi-siècle de carrière avec une section de cuivres et vents, et une rythmique au taquet.

Jacques Denis