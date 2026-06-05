« [4] Saisons – Chronique d’un couple », chorégraphie Ariane Liautaud

Entre fragilité et embrasement, Ariane Liautaud met son tango contemporain au service des quatre saisons d’une histoire d’amour.

Quoi de mieux que le tango pour nous parler d’amour ? Cette danse éminemment sensuelle, Ariane Liautaud l’a découverte à sa sortie d’un cursus classique au Conservatoire de Paris. Son engouement fut tel qu’elle s’installa à Buenos Aires pour poursuivre son apprentissage, avant de devenir l’une des rares chorégraphes femmes de la discipline.

Présente pour la troisième année consécutive dans le Off Danse du Théâtre Golovine, elle revient après avoir exploré le tango à plusieurs corps à sa forme canonique : le duo. Portés par le baroque d’Antonio Vivaldi autant que par le tango nuevo d’Astor Piazzolla, la danseuse et son partenaire nous entraînent dans les quatre saisons d’une histoire de cœur. « Ici, la quête de complémentarité propre aux danseurs de tango devient le miroir de la dépendance à l’autre ».

Delphine Baffour