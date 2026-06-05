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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« [4] Saisons – Chronique d’un couple », chorégraphie Ariane Liautaud

« [4] Saisons – Chronique d’un couple », chorégraphie Ariane Liautaud - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre Golovine
©[4] Saisons – Chronique d’un couple de la Cie ADT © Christel Cavaciuti
[4] Saisons – Chronique d’un couple de la Cie ADT © Christel Cavaciuti

Théâtre Golovine / Chor. Ariane Liautaud

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Entre fragilité et embrasement, Ariane Liautaud met son tango contemporain au service des quatre saisons d’une histoire d’amour.

Quoi de mieux que le tango pour nous parler d’amour ? Cette danse éminemment sensuelle, Ariane Liautaud l’a découverte à sa sortie d’un cursus classique au Conservatoire de Paris. Son engouement fut tel qu’elle s’installa à Buenos Aires pour poursuivre son apprentissage, avant de devenir l’une des rares chorégraphes femmes de la discipline.

Présente pour la troisième année consécutive dans le Off Danse du Théâtre Golovine, elle revient après avoir exploré le tango à plusieurs corps à sa forme canonique : le duo. Portés par le baroque d’Antonio Vivaldi autant que par le tango nuevo d’Astor Piazzolla, la danseuse et son partenaire nous entraînent dans les quatre saisons d’une histoire de cœur. « Ici, la quête de complémentarité propre aux danseurs de tango devient le miroir de la dépendance à l’autre ».

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

[4] Saisons – Chronique d’un couple
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Golovine
1 bis rue Sainte Catherine, 84000 Avignon

à 20h, relâche les lundis. Tél. 04 90 86 01 27. Durée : 45 minutes.

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