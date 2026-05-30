Un vent de poésie russe souffle sur cette délicate adaptation des Nuits Blanches de Dostoïevski par Ronan Rivière. Durant quatre nuits, deux jeunes adultes se rencontrent sous un abribus et font le point sur leurs vies respectives, sur fond de Rachmaninov.

Fiodor Dostoïevski écrit Les Nuits Blanches en 1848, alors qu’il n’a que 26 ans. L’histoire est celle d’un jeune homme rêveur et solitaire, qui rencontre dans les rues de Saint-Pétersbourg Nastenka, une jeune femme en plein émoi amoureux et en quête d’indépendance. Durant quatre nuits, ces deux-là se retrouvent, discutent, se confient. Mais leur relation évolue aussi vite que la confiance qu’ils s’accordent mutuellement. Ronan Rivière adapte sur les planches ce roman russe sur les désillusions adolescentes et amoureuses. Il modernise la situation tout en conservant la riche plume de Fiodor Dostoïevski : la scène se passe désormais dans les années 1960, sous un abribus. À l’arrière, le pianiste Olivier Mazal, illuminé au réverbère, joue tantôt du Rachmaninov, tantôt se place comme troisième personnage, comme un passant attentif.

Une idylle inattendue à l’épreuve du réel

La solitude, la rêverie, la désillusion irriguent cette fidèle adaptation du roman. Le collectif Voix des Plumes a déjà exploré le répertoire russe, avec des textes de Gogol, Boulgakov, ou encore Dostoïevski. Ce dernier nous offre un moment lyrique sur cette rencontre qui bouscule le quotidien mélancolique de ces deux personnages. Laura Chetrit y est fabuleuse en Nastenka, jeune femme absurdement prisonnière de sa grand-mère par une épingle qui relie leurs deux jupons. Face à elle, Ronan Rivière joue ce jeune homme dont le monologue interne envahit parfois un peu trop le récit. Cette relation naissante entre les deux protagonistes se fissure rapidement, emportant avec elle leurs espoirs d’une jeunesse naïve et utopiste.

Siloé Lemaître