DJ Premier / The Alchemist

Si leurs noms vous sont inconnus, sachez que les deux DJ DJ Premier et The Alchemist ont écrit l’histoire du hip hop. Les retrouver sur une scène mythique est une chance à ne pas manquer : groove garanti.

Les deux DJ qui enflammeront cette soirée sont des légendes vivantes. Deux producteurs de hip hop incontournables depuis plus de trente ans. DJ Premier, membre avec Guru du duo Gangstarr, a produit tous les artistes importants du rap « old school », de Nas à Mos Def, en passant par KRS One, Snoop Doggy Dog ou Das EFX. « Preemo » est considéré par la presse américaine comme l’un des vingt producteurs de rap les plus influents de l’histoire du mouvement. Or ceux qui étaient des précurseurs à la fin des années 80 sont les classiques d’aujourd’hui. En face de lui, The Alchemist, autre créateur ultra-prolifique, a produit certains titres de Kendrick Lamar, Drake ou Action Bronson. Il est à plus de 50 ans l’un des faiseurs de sons les plus en vue. Si vous voulez assister à un concert historique, retrouver la patine des standards du hip hop tout en regardant l’avenir, avoir devant vous les égaux de J Dilla ou Madlib, prenez vos places. Et emmener votre ado pour lui montrer que les anciens ont encore des choses à dire.

Philippe Deneuve