La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
» Téléchargez le PDF

Musiques du monde - Agenda

Le Brésilien Matheus Donato et le Français Guillaume Latil réenchantent le choro

Le Brésilien Matheus Donato et le Français Guillaume Latil réenchantent le choro - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Café de la Danse
©Le Brésilien Matheus Donato et le Français Guillaume Latil réenchantent le choro. © Jean-Eli Eftekhari
Le Brésilien Matheus Donato et le Français Guillaume Latil réenchantent le choro. © Jean-Eli Eftekhari

Café de la danse

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Entre improvisations et compositions chambristes, Guillaume Latil et Matheus Donato tracent un chemin où la mélodie est toujours sujette à de sublimes digressions.

Voilà un duo qui sonne comme les meilleurs classiques. D’un côté le violoncelliste français Guillaume Latil, croisé chez Youn Sun Nah comme auprès de Sélène Saint Aimé, un doigté rigoureux qui s’autorise de subtils écarts harmoniques. De l’autre, le Brésilien Matheus Donato, virtuose du cavaquinho dont le nom circule chez tous les amateurs de choro et de bal gafieira parisiens. Entre les deux, il s’agit donc d’une histoire de cordes sensibles, capables tout aussi bien de dialoguer autour d’une pièce de Schumann que d’échanger sur une samba maxixe de Pixinguinha. Mais plus encore que ces deux références, ce sont les compositions originales qui qualifient toute la différence de leur style, une indéniable élégance qui rime avec une réelle exigence.  Un accord parfait qui fait la classe, la grâce, de leur disque Hémisphères.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Guillaume Latil & Matheus Donato
du mercredi 5 novembre 2025 au mercredi 5 novembre 2025
Café de la Danse


à 20h00. Tél. : 01 47 00 57 59

