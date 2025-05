Musique et cirque avec François Chat sur la musique de Glass

La Philharmonie propose un week-end autour du cirque contemporain avec un spectacle de la Compagnie Circa et le jonglage de François Chat sur la musique de Glass.

Depuis 2004, Yaron Lifshitz et la Compagnie Circa développent un art circassien très contemporain, à la croisée du théâtre, de la danse et de la musique. Sur des extraits de lieder du Voyage d’hiver et du Chant du cygne de Schubert, tissés avec des plages électroniques de Klara Lewis, la première partie de En Masse, Endings, met en scène dix acrobates dans des boucles dynamiques entre groupes et individus. La seconde partie, Beginnings, fait retentir la puissance incantatoire du Sacre du printemps de Stravinski, joué dans sa réduction pour deux pianos. Figure de la danse-jonglage qui a travaillé avec Robert Wilson, François Chat donne une nouvelle version de Métamorphoses, cycle de sept tableaux traduisant par la magie de subtiles modulations visuelles le minimalisme hypnotique des pièces pour piano solo de Glass, reprises à l’orgue par Alma Bettencourt.

Gilles Charlassier