Monologue d’un chien bien coiffé, de la Cie Toutito Teatro

Pour parler de la famille, la Cie Toutito Teatro fait parler dans Monologue d’un chien bien coiffé le plus fidèle compagnon de l’homme.

La Cie Toutito Teatro a de la suite dans les spectacles. En 2018, cette compagnie dirigée par les comédiens et metteurs en scène Ixchel Cuadros, Sandrine Nobileau et Ádám Baladincz entame un cycle de créations consacré à la famille, pour un public familial. Avec la troisième pièce de cet ensemble, Monologue d’un chien bien coiffé, les artistes partent à la rencontre de très nombreux lieux et publics. Itinérant, ce spectacle articulant corps dansant et marionnette portée développe un point de vue inattendu : celui du chien. Nous voilà donc dans un salon de toiletteur canin. Le temps de se faire refaire une beauté, un prénommé ChienChien nous ouvre son cœur. Il nous fait la chronique sans paroles de sa vie dans sa famille qui pour lui, animal d’un certain âge, n’est pas de tout repos. Sous ses dehors légers, ce Monologue pose ainsi la question de la place des aînés dans les familles et dans notre société.

Anaïs Heluin