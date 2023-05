Le Festival d’été de la Maison Maria Casarès

Comme chaque année, se tient un festival de théâtre qui invite à flâner dans le domaine de la Maison Casarès.

Ancien domaine agricole à Alloue, la Maison Casarès est un lieu où il fait bon se poser et se reposer. Matthieu Roy et Johanna Silberstein qui le dirigent depuis fin 2016 lui ont donné un nouveau souffle notamment à travers le festival qu’ils y tiennent chaque été. Cette année, une visite contée autour de la relation épistolaire entre Albert Camus et Maria Casarès et une exposition augmentée de photos de cette dernière et de Gérard Philipe encadrent trois spectacles. À l’heure du goûter, un jeune public sur un enfant qui attend le retour de son père oiseau (Je suis un lac gelé). À l’heure de l’apéro, toujours mis en scène par Matthieu Roy, un spectacle autour de la maternité et de la transmission (Ce silence entre nous). Et à celle du dîner, une adaptation des Nuits blanches de Dostoievski mise en scène par Mathias Zakhar. Avec naturellement, la possibilité de manger sur place.

Eric Demey