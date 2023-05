La saison d’été 2023 du Théâtre du Peuple à Bussang

Chaque été à Bussang, dans le département des Vosges, le Théâtre du Peuple affirme son utopie de théâtre populaire en présentant des spectacles pensés pour le plus grand nombre. Cette année, ce sont les vers de Cyrano de Bergerac et des mots de Yann Andréa (sur Marguerite Duras) qui résonneront dans ce lieu créé, en 1895, par Maurice Pottecher.

Bâtiment en bois dont le fond de scène s’ouvre, à l’issue de chaque représentation, sur la forêt environnante, le Théâtre du Peuple de Bussang est devenu, en un peu plus de 125 ans d’existence, le symbole d’un théâtre d’art populaire qui complète de sa belle singularité le paysage hexagonal des institutions dramatiques de service public. Destinées à tous les spectateurs et spectatrices, entremêlant interprètes professionnels et amateurs, les créations présentées dans cette maison mythique font un pari à la fois artistique et politique : le pari de la rencontre. Rencontre entre les œuvres et les publics, bien sûr : œuvres classiques l’après-midi, œuvres contemporaines le soir. Rencontre, également, entre des femmes et des hommes de tous horizons, habitants de la région ou personnes de passage qui se réunissent au milieu de la nature vosgienne pour assister à une création, autant que pour échanger impressions et points de vue, parler de théâtre ou d’autre chose, prendre un verre ou pique-niquer, comme on le ferait lors d’un festival.

Par l’art pour l’humanité

Quoique souvent accompagné de moments de convivialité, l’art dramatique est toujours au centre de la vie qui s’exprime au Théâtre du Peuple. Au programme de cet été 2023, l’une des pièces les plus célèbres du répertoire français, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mise en scène par Rodolphe Dana et Katja Hunsinger de la Yanua Compagnie (lire notre entretien). En ce qui concerne les écritures contemporaines, Katell Daunis et Julien Derivaz mettront en scène leur adaptation d’un recueil d’entretiens de Yann Andréa sur Marguerite Duras intitulé Je voudrais parler de Duras (ouvrage paru en 2016, chez Pauvert). Ces deux propositions ont été programmées par Simon Delétang qui, après 6 ans passés à la tête du Théâtre du Peuple, a pris la direction du Centre dramatique national de Lorient le 1er janvier dernier. Sa successeuse ou son successeur à Bussang n’a pas encore été choisi à l’heure où nous écrivons cet article. Il ou elle aura pour mission de perpétuer la devise de cette maison historique, devise inscrite de part et d’autre de son cadre de scène : Par l’art pour l’humanité.

Manuel Piolat Soleymat