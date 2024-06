« Momentos », Valérie Ortiz dans un vrai moment de flamenco

Cette troisième création de Valérie Ortiz déroule le tapis rouge au flamenco, en douze saynètes où explosent la musique live et la danse.

Danseuse d’origine basque, Valérie Ortiz est aussi une pédagogue reconnue. À travers ses créations, elle porte haut l’esprit du flamenco traditionnel, qu’elle habille de multiples influences, faisant de sa danse un espace ouvert. Précédemment, elle a su inviter le violon et la flûte traversière dans la relation avec son geste, puis le djembé, la darbouka et le violoncelle, pour briser encore les frontières du flamenco. Aujourd’hui, Momentos prend le temps de développer un flamenco dans toutes ses dimensions – musicales, bien sûr, avec le chant, la guitare et également l’accordéon – et conjuguant un enchaînement de propositions en solo, en duos et en trios. Avec, en ligne de mire, la notion de partage, le désir de respirer ensemble dans la sensation de vivre un moment suspendu unique en son genre.

Nathalie Yokel