« Promesse » d’Anne Rehbinder et Antoine Colnot

Anne Rehbinder et Antoine Colnot s’associent à Tânia Carvalho pour concevoir Promesse, une pièce chorégraphiée sur la place du genre dans la société, dans la lignée de leur travail sur l’émancipation.

Ces réflexions autour du genre, Anne Rehbinder et Antoine Colnot sont allés les puiser partout, dans différents champs d’expression ou milieux sociaux, qui habituellement ne produisent pas de discours sur ce sujet. Ces héritages et témoignages intimes ont constitué la matière de la pièce qui s’ouvre comme un débat entre les cinq danseuses lors de la création d’un spectacle sur le genre. Ainsi, « la danse sera à la fois le reflet des images persistantes de notre culture et une fenêtre ouverte sur le monde d’après ».

Louise Chevillard