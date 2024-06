« Le chant de l’exil », chorégraphie Tsolak MLKE-Galstyan

Invité dans le cadre des Journées de l’Arménie du programme « Place à l’international », Le Théâtre MIHR porte la parole des corps en exil.

Première compagnie de danse contemporaine d’Arménie, le Théâtre MIHR a été créé en 2003 par Tsolak et Shoghakat Mlke-Galstyan, et développe depuis une vision très large de la danse. Le chant de l’exil participe de ce désir d’une vraie réflexion sur le lien entre la danse et les autres arts, dans un contexte de valorisation de la culture arménienne. Le spectacle met en scène quatre personnages – le réfugié, le pèlerin, le demandeur d’asile, le vagabond – tous et toutes dans des chemins de vie où la traversée, le voyage, deviennent un acte porteur d’espoirs. Les aspirations se lisent dans une forme de nostalgie, dans la musique puisée parmi les chants arméniens, marqués par les thèmes fédérateurs de l’exil et la migration. Le travail rend aussi hommage à la sculptrice arménienne Heriqnaz Galstyan, en mettant en lumière une de ses œuvres.

Nathalie Yokel