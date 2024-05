La compagnie XY, le Ballet de l’Opéra de Lyon, la Maîtrise de Radio France et le Groupe Air se réunissent dans une création de Rachid Ouramdane pour l’Olympiade Culturelle.

C’est un événement d’envergure, taillé pour l’Olympiade Culturelle 2024 : Rachid Ouramdane, chorégraphe et directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse et les acrobates de la Compagnie XY remettent sur le métier leur création commune : Möbius (2019). Mais dans un format XXL qui réunit plus de cent artistes sur scène et non des moindres ! Il s’agit donc d’une nouvelle création intitulée Möbius Morphosis, qui ajoute aux 35 voltigeurs de XY, les 26 danseurs du ballet de l’Opéra de Lyon, et les élèves de la Maîtrise de Radio-France à Bondy dirigés par Sofi Jeannin sur la musique du groupe de pop iconique AIR. Ce grand événement culturel s’inscrit dans la tradition des Jeux Olympiques, qui, depuis leur création, avaient prévu d’intégrer l’éducation et l’art, donnant même lieu, à l’origine, à des compétitions littéraires ou musicales. Aujourd’hui, et sous la houlette de Dominique Hervieu, ce sont plutôt des manifestations culturelles en lien avec les J.O. qui sont organisées.

Aérien et monumental

Cette fresque aérienne et circassienne de Rachid Ouramdane, s’inspire des murmurations, ces nuées d’oiseaux qui se déplacent en formation. Pour Cédric Andrieux, directeur du Ballet de l’Opéra de Lyon, c’est un projet enthousiasmant qui vient conforter la relation forte qui existait déjà entre Rachid Ouramdane et les danseurs du ballet, qui s’envolent, se regroupent ou s’abandonnent dans l’éther, trop heureux de confronter leur virtuosité à l’excellence des circassiens de la compagnie XY. Musicalement, Jean-Benoît Dunckel du groupe AIR a précisé s’attacher à « des dérivations entre modes mineur et majeur » afin de faire percevoir aux spectateurs les notions de déséquilibre, modulation et continuum voulues par Ouramdane. Cette création monumentale se produira dans des lieux qui ne le sont pas moins, comme les Nuits de Fourvière, au bord du Lac d’Annecy grâce à Bonlieu Scène nationale, ou au Panthéon avec le soutien du Centre des monuments nationaux, ces deux derniers lieux de représentations étant ouverts gratuitement au public. Enfin, une captation réalisée par Telmondis sera diffusée le 23 juillet par France TV sur Culture Box.

Agnès Izrine