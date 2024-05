Anne Teresa De Keersmaeker et Radouan Mriziga investissent Les Quatre saisons de Vivaldi, dans une pièce où la chorégraphie mathématique et imprégnée de street dance dialogue avec les crises du monde.

Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione est le titre de douze concertos d’Antonio Vivaldi, parmi lesquels Les Quatre saisons. C’est aussi celui de la dernière pièce de la Flamande Anne Teresa De Keersmaeker et de son acolyte belge Radouan Mriziga (passé par PARTS, l’école de la chorégraphe). Partageant une même obsession pour la géométrie et une approche mathématique de la danse, ils s’associent pour créer une chorégraphie en dialogue avec la partition musicale culte du compositeur italien.

Danser les crises

Cette nouvelle exploration des liens entre danse et musique (Keersmaeker a déjà éprouvé Steve Reich ou encore Joan Baez) se déplie sur une scène recouverte de tracés au scotch blanc, où quatre danseurs déploient imitations d’animaux et gestes du quotidiens, qui s’entremêlent aux pas hip-hop et figures de break. La pièce musicale créée il y a 300 ans en Méditerranée, aujourd’hui carrefour de crises, explorait le cycle des saisons. Celles-ci passent désormais à un rythme différent, entre hiver dur et automne caniculaire. En prenant à bras le corps cette composition, Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione entend évoquer les crises actuelles. Pour faire de la danse un miroir du monde.

Belinda Mathieu