« Kill me » : la voix crue et singulière de Marina Otero

Après Fuck me et Love me, Marina Otero crée au Printemps des Comédiens Kill me, troisième volet d’un triptyque faisant partie d’un projet autofictionnel plus large qu’elle prévoit de poursuivre jusqu’à sa mort. Un spectacle brut, violent et à la fantaisie débridée.

Des images capturées par le téléphone portable de Marina Otero défilent sur grand écran alors qu’entre confession et souci didactique sa voix off nous explique la genèse de Kill me : le succès et les tournées internationales, la relation stable avec un conjoint, et pourtant des poussées auto-agressives et une angoisse persistante. Puis après la rupture douloureuse d’avec ce compagnon qui s’avère finalement toxique, le diagnostic psychiatrique : borderline. Pour survivre à tout ça, la nécessité d’en faire un spectacle dont le sujet se situe entre la passion amoureuse et la maladie mentale et dont les acteurs et actrices sont eux aussi en lien avec les troubles psychiques : un danseur schizophrène, trois danseuses borderline – dont la chorégraphe – et une autre enfant de lacaniens, une musicienne bipolaire.

« Exploser en mille éclats d’amour propre »

Débarque alors sur le plateau cinq femmes nues si l’on excepte leurs bottines, genouillères et perruques rousses, flingues à la main, sortes de Claudettes sorties d’un film de Tarantino, qui défilent et tirent dans tous les sens, sans oublier de viser le public. Elles seront bientôt rejointes par le seul homme de l’équipe, un Nijinski petit et rond, qui comme elles rendra compte sans fard de son histoire. Dans ces témoignages poignants, il sera question de pensées suicidaires, de troubles alimentaires, de nymphomanie, de traitement au lithium, de Marylin Monroe de Lady Di et d’Elton John, de l’internement du Dieu des danseurs, auteur de Petrouchka revenu parmi nous. La danse, très présente dans ces récits, viendra les entrecouper multipliant les envols qui se fracassent en chutes, les gestes de combats entre Drôles de Dames et Tomb Raider, les tirs, toujours. Le rire – irrésistible pas-de-deux sur pointes – et la candeur – un ange sur patin à roulettes – viendront régulièrement offrir un pendant apaisant à cette violence débridée. Après Fuck me et Love me, Marina Otero qui poursuit son projet d’une œuvre sans fin basée sur sa propre vie, clôt en beauté avec Kill me son triptyque. Allant au-delà de sa propre expérience, elle donne à entendre avec crudité et fantaisie des voix peu présentes habituellement sur les plateaux, continuant de tracer ainsi son chemin singulier dans le paysage chorégraphique.

Delphine Baffour