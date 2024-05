Festival Jogging au Carreau du Temple

Un temps fort qui colle à l’air du temps mais surtout au projet du Carreau du Temple, qui a la particularité d’être un établissement culturel ET sportif !

Pendant cinq jours, l’art et le sport vont dialoguer à travers des corps voués à tordre les attendus du geste sportif et les imaginaires du geste artistique. Il suffit de voir Alexander Vantournhout, en athlète du marteau façon Thor, pour comprendre comment la poésie peut naître des seules forces gravitaire, centrifuge, et musculaire. Dans un tout autre registre, les Majorettes de Mickaël Phelippeau seront là pour ambiancer mais aussi et surtout pour partager leurs histoires de vie. Parmi toutes les propositions, le festival accueille également les premières parisiennes de Goal, fantaisie pour passement de jambes, nouvelle création d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux ; Roll, la variation sur rollers de Marta Izquierdo Munoz ; la conférence-spectacle de Marine Colard autour du commentaire sportif ; ou l’attachement au collectif de Yuval Pick dans Acta est fabula.

Nathalie Yokel