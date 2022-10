Misericordia d’Emma Dante, un théâtre d’une puissance émotionnelle et d’une force poétique rares

Présenté lors du Festival d’Avignon 2021 avec l’admirable Pupo di Zucchero – La Festa dei Morti, Misericordia de la sicilienne Emma Dante déploie un théâtre d’une puissance émotionnelle et d’une force poétique rares.

Déjà venue en France avec Le Sorelle Macaluso (2014) ou Bestie di scena (2017), Emma Dante se distingue par son langage scénique très maîtrisé, limpide et merveilleusement rythmé, où le corps tient une place centrale. Singulier, organique, son geste artistique assemble avec une précision impressionnante le mouvement et la parole – en dialectes sicilien ou napolitain –, conjugués à divers éléments sonores et visuels fortement signifiants. Ici le corps raconte, danse et pense plus encore que les mots. Nul besoin de scénographie sophistiquée, le plateau nu devient la scène d’un monde habité, touchant, rendu vivant par le travail extraordinaire de la troupe. Si les spectacles d’Emma Dante sont pleinement ancrés dans le réel, dépeignant souvent une comédie humaine où sévissent la misère, la violence et la relégation des femmes, ils démontrent aussi la puissance de l’imagination dans le champ artistique : l’art si concret du théâtre y atteint une amplitude magique qui transcende la fable, qui donne voix et corps à la mémoire, aux fantômes, aux émotions. Aux paradoxes et rêves secrets de l’âme aussi, qui nourrissent la qualité du geste.

Émotion et beauté

Misericordia met en scène Anna, Nuzza et Bettina, trois femmes qui vivent dans la pauvreté, trois prostituées unies par l’amour qu’elles portent à l’enfant mutique de leur sœur de misère, morte sous les coups de son mari. Ce fils handicapé, Arturo, qu’elles élèvent ensemble, est le cœur battant de la maison, aimé par ces trois mères à la querelle facile, qui savent retrouver leur entente lorsqu’il s’agit de prendre soin d’Arturo, chacune à leur manière. Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco et Leonarda Saffi incarnent magnifiquement ces femmes combattantes et rudes, qui n’ont rien, mais donnent tout, savent par exemple emplir une valise d’objets précieux par l’amour et la mémoire qu’ils représentent. Jamais mièvre, la chorégraphie des corps se noue entre la force rageuse des mères et le désespoir absolu des démunis. Pantin fragile, derviche émotif magistralement interprété par le danseur Simone Zambelli, Arturo emplit l’espace et les cœurs, se transforme, et prononce le mot de « mamma » lors d’une scène incroyablement poignante. « Le théâtre est pour moi un gymnase où la tête et le cœur s’entraînent constamment à ne pas oublier. Il est l’endroit où, chaque jour, nous faisons de la gymnastique et des pompes à mémoire » confiait Emma Dante dans nos colonnes. Impressionnant de maîtrise, nourri de tradition sicilienne, le geste artistique d’Emma Dante atteint l’universel. Grazie mille, madame Dante…

Agnès Santi