Fanny de Chaillé présente l’histoire du théâtre

Fanny de Chaillé, artiste associée à Chaillot, traverse l’histoire du théâtre du point de vue de l’évolution de l’interprétation et des hybridations de genres. Un spectacle tout public entre théâtre, performance et documentaire.

Pourquoi cette histoire du théâtre que vous proposez est-elle « une autre » histoire du théâtre ?

Fanny de Chaillé : Parce qu’on aborde le plus souvent l’histoire du théâtre à partir de celle des auteurs et des metteurs en scène, mais beaucoup moins du point de vue des actrices et acteurs et de leur pratique. Nous avons choisi de délaisser « la grande histoire » pour se pencher plutôt sur la manière dont le théâtre a évolué pour ses interprètes. En passant par l’intime.

Vos interprètes ont-ils construit le spectacle ?

F.de C. : En 2020, j’ai créé Le Chœur avec dix jeunes comédiennes et comédiens issus d’écoles de théâtre. C’est avec certains d’entre eux que nous avons construit cette pièce. Je leur ai demandé de proposer des extraits de spectacles qu’ils rêveraient de jouer. Nous avons aussi défini ensemble de grands thèmes traversant la pratique du théâtre – la question du personnage, le rapport à l’illusion… – à partir desquels je leur ai demandé d’improviser.

« Le quatuor d’interprètes fabrique un débat sur ce qu’est le théâtre. »

Votre histoire ne sera donc pas chronologique ?

F.de C. : Non, l’idée est plutôt que le quatuor d’interprètes fabrique un débat sur ce qu’est le théâtre, au fil d’une sorte de narration qui permettra de glisser vers des scènes qui viendront alimenter le débat. Les comédiens ne défendront pas forcément leur point de vue mais nous mettrons en jeu des sujets polémiques, par exemple, la nécessité ou non du personnage au théâtre.

Pourquoi avez-vous choisi des interprètes qui sont tous jeunes pour ce spectacle historique ?

F.de C. : Je me suis dit que ce serait le meilleur moyen de transmettre, qu’on allait apprendre en même temps qu’on fabrique. Les comédiens viennent de quatre écoles différentes et ils sont en train d’essayer de définir ce qu’est cette pratique du jeu pour eux. Certains n’ont fait que de l’écriture de plateau, d’autres du théâtre de texte, un autre a suivi un enseignement basé avant tout sur le geste et le corps. Il s’agit pour eux de voir comment ils ont envie de s’inscrire dans cette histoire du théâtre.

Quels artistes va-t-on croiser au fil de cette histoire ?

F.de C. : Nous sommes au début des répétitions. Mais je sais déjà qu’on y croisera Jeanne Moreau, Tadeusz Kantor, Delphine Seyrig, Louis Jouvet, Dario Fo… C’est marrant, les comédiens n’ont choisi pour l’instant que peu d’artistes qui sont encore en activité, comme s’ils étaient trop pris par l’histoire. Le spectacle ne sera pas uniquement centré sur un théâtre de texte, il ira aussi questionner les hybridations de genres qui se sont multipliées depuis une cinquantaine d’années.

Propos recueillis par Eric Demey