La Métamorphose des cigognes, un spectacle léger et drôle porté par l’excellent Marc Arnaud

Seul en scène, Marc Arnaud partage un moment d’intimité avec son public. Molière 2022 du meilleur seul en scène, la pièce met en scène une masculinité mise à mal par une Fécondation In Vitro et… un gobelet. Un spectacle léger et drôle, porté avec maîtrise par le comédien.

C’est l’histoire d’un duel entre un homme et un gobelet. Monsieur Arnaud est seul dans une petite cabine, face à un lavabo, un urinoir et une télévision avec lecteur de DVD intégré. À l’extérieur, un médecin le guide : il y a un protocole très précis à respecter… Pendant une heure, Marc Arnaud, seul en scène, livre les états d’âme et les inquiétudes d’un homme confronté à sa masculinité. Car tandis que sa femme est au bloc opératoire sous anesthésie générale, lui « n’a pas grand-chose à faire ». Et pourtant. La FIV, « gros mot » ayant permis la naissance de plus de 400 000 enfants depuis sa légalisation en France (1982), est un réel combat pour tous ceux qui y sont confrontés. Évidemment, et c’est bien souligné dans la pièce, c’est un processus particulièrement long et lourd pour les femmes, physiquement et psychologiquement, mais qui nécessite tout de même une « petite » contribution masculine – celle du père et conjoint quand, comme dans la pièce, il s’agit d’un couple hétérosexuel. C’est à ce moment que le fameux gobelet fait son entrée. Et Marc Arnaud d’interpréter avec beaucoup de talent le ballet de médecins rencontrés durant cette éprouvante aventure, les amis et leurs conseils plus ou moins douteux, et lui, Marc au début de sa vie sexuelle, Marc adulte et surtout, Marc futur père.

Quand la virilité se heurte à Dame Nature

Au fil de la pièce émergent des interrogations on ne peut plus sérieuses auxquelles sont confrontées nombre de personnes désireuses d’accueillir un enfant. Éjaculer dans un gobelet s’apparente rapidement à une conception sans amour. Marc, qui souhaite plus que tout un enfant avec Isabelle, n’est pas sûr de vouloir un enfant de cette façon. Au centre du plateau, l’homme se fait porte-voix d’une réalité rarement dévoilée du côté des hommes. Pourquoi lui ? Que cela dit-il de sa virilité ? Dans la salle remplie d’hommes en attente de se voir remettre le fameux gobelet, confrontés à leur impossibilité à concevoir naturellement, la gêne voire la honte s’installent. C’est cette lourde barrière de l’intime que parvient à faire tomber le comédien, grâce à une écriture légère, et surtout à une interprétation multiple et fine de chaque personnage convoqué sur scène. Sans minimiser l’acte, Marc Arnaud le rend moins monstrueux. Et transforme avec talent un gobelet lambda en merveilleuse cigogne…

Louise Chevillard