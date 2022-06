Miracles de Bouba Landrille Tchouda

Adepte du métissage, Bouba Landrille Tchouda orchestre la rencontre de trois danseurs virtuoses dans Miracles.

Bouba Landrille Tchouda revendique une danse métissée, issue du hip-hop mais riche de multiples influences. Ces influences, ils les tient de tous ces autres qu’il dit avoir eu la chance de croiser dans son parcours de petit camerounais débarqué à Grenoble dont l’amour du mouvement est devenu le moteur. « Pourquoi nos chemins se croisent, nos esprits se frottent, nos corps s’émeuvent ? Qu’est-ce qui fait que chaque mot, chaque geste porte en lui un potentiel de merveilleux et peut nous emmener, nous et les autres, vers des horizons insoupçonnés ? » questionne-t-il. C’est exactement le sujet de Miracles qui met en scène la rencontre de trois interprètes virtuoses, l’une artiste contemporaine et les deux autres breakers, en la présence d’un module géant et évolutif qui sculpte l’espace autant que leurs gestes.

Delphine Baffour