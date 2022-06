Faut-il laisser les vieux pères manger seuls aux comptoirs des bars, « cérémonial de vie et de mort » de Carole Thibaut

« Une fille peut-elle avoir l’envie d’une part, la force d’autre part, de « tuer » le père ? » : Carole Thibaut envisage la question et la pose sur un ring de boxe où tous les coups sont permis.

Un père arrive un soir chez sa fille. Il lui propose un dîner qu’elle refuse. Ils se mettent à boire jusqu’au matin. De temps en temps, Ric, l’ami de la fille, se joint à eux puis repart. Le père annonce qu’il est gravement malade et qu’il est venu demander qu’on l’aide à mourir. La nuit est au règlement des comptes, jusqu’au petit matin de la décision. Olivier Perrier, Jacques Descorde et, en alternance, Carole Thibaut et Valérie Schwarcz interprètent ce « cérémonial de vie et de mort ». « Dans notre culture traversée puissamment par une représentation patriarcale du monde, la figure de la fille reste à l’endroit où on la souhaite : celle du bras soutien du père faible et fragile » dit Carole Thibaut, qui entreprend, avec ce spectacle, de « faire voler en éclat les représentations admises et d’aller voir en dessous, au-delà, ce qu’il y a là réellement ».

Catherine Robert