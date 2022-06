Welcome de Joachim Maudet

Chorégraphe qui aime créer des décalages, Joachim Maudet dévoile une pièce ventriloque pour trois interprètes, qui flirte avec l’absurde.

Trois interprètes fixent la salle, inexpressifs, le regard dans le vide. Sans bouger les lèvres, ils articulent des dialogues de la vie quotidienne – une conversation animée, une chanson d’anniversaire – et esquissent des gestes lents et raides, pour créer un décalage amusant. Déjà avecˈstɔːriz (2019), Joachim Maudet excellait dans l’art de la dissociation entre voix et corps pour créer de nouvelles narrations. Il poursuit son entreprise avec Welcome, où les corps des danseurs semblent traversés par une myriade d’émotions, sans qu’ils agitent leur corps. Le résultat, étrange, absurde et comique, trouble notre perception et questionne la nature de l’interprétation.

Belinda Mathieu