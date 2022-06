La bombe humaine de Vincent Hennebicq et Eline Schumacher

Comment vivre dans la menace de l’effondrement ? Avec La bombe humaine, Vincent Hennebicq et Eline Schumacher s’interrogent avec nous, entre recherches scientifiques et amoureuses.

La crise climatique et environnementale est sans conteste l’enjeu primordial de ces prochaines années. Mais elle peine à se faire une place à la hauteur de son importance, sur les plans médiatique, politique et peut-être même personnel. Vincent Hennebicq a tenté d’en comprendre la cause. Dans La bombe humaine, il propose de suivre le parcours d’Éline Schumacher, lancée pendant un an à la recherche d’explications sur ce qui peut advenir dans le futur et sur nos processus de déni. Entre rencontres avec des scientifiques, psychologues, climatologues…, contingences du quotidien et nécessité de se construire un bonheur personnel, la comédienne apprend autant qu’elle révèle une foule de choses sur les difficultés à s’approprier la catastrophe qui arrive.

C’est elle, c’est vous, c’est moi

Sur scène, Éline Schumacher et deux musiciennes, une violoncelliste et une chanteuse claviériste. En régie, Vincent Hennebicq qui assure le dialogue avec la scène. L’aventure se joue comme le work in progress d’un podcast et son making of à la fois. La scénographie est légère, durable, cela va de soi. Dans l’histoire, l’effondrement se double d’un effondrement amoureux. Et rencontres, interviews, histoires intimes cèdent petit à petit la place à des fictions utopiques. En Islande, dans un improbable « Schumacher College », l’histoire se poursuit au-delà du retour sur l’année passée à comprendre pourquoi. Éline Schumacher, c’est elle, c’est vous, c’est moi. Conscientisée, effrayée parfois, mais aussi enfant de notre société de confort. Avec elle, c’est nous-mêmes que nous sommes invités à comprendre, dans nos peurs et nos contradictions, avec bienveillance et détermination.

Eric Demey