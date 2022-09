Le théâtre, la mort. Dans le cadre du Festival d’Automne, Milo Rau présente Everywoman, spectacle aux confins du réel et de la fiction.

On le sait, Milo Rau promène toujours ses créations à la lisière du réel. S’il s’inspire de Jedermann d’Hoffmanstahl, où a lieu une rencontre avec une allégorie de la mort, il a aussi conçu Everywoman à partir de la rencontre avec une femme, Helga Bedau, ancienne institutrice, qui va bientôt mourir du cancer. Pendant le premier confinement, elle écrit à la comédienne Ursina Lardi pour lui confier son désarroi, dans sa situation, de ne plus pouvoir se rendre au théâtre. Enregistrée en vidéo, elle est présente à l’écran et mène avec la comédienne un échange autour de notre finitude mais aussi du besoin tant humain de partager. Rituel théâtral et réflexion sur la vie en actes, Everywoman s’inscrit dans cette manière originale que le metteur en scène belge a de pratiquer son art.

Eric Demey