Match ! de Marilyne Lagrafeuil

Trouver l’amour sur Tinder, une gageure ? Marilyne Lagrafeuil, à la tête de la Compagnie La Sœur de Shakespeare, dissèque ce « phénomène affectif contemporain » à partir de sa propre expérience.

Une salle de bal vide. Un chanteur seul sur une scène. Une femme seule dans sa vie : Marilyne, 40 ans. À travers une écriture crue, en dialoguant avec son amie Anne-Sixtine, la comédienne raconte et questionne les espoirs et désillusions des rencontres amoureuses à l’heure du numérique. Que signifie accepter de rencontrer un homme à minuit ? Comment se prépare-t-on pour un rendez-vous avec un inconnu ? Entre les règles dictées par son amie et ses propres émotions, Marilyne plonge les spectateurs, le temps d’une soirée solitaire et musicale, dans les affres des sites de rencontres.

Louise Chevillard