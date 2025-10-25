« Quelques choses » de Chloé Zamboni

Entourée de Joachim Maudet et Marie Viennot sur scène, Chloé Zamboni jette un nouveau regard, ludique et poétique, sur les choses de notre quotidien.

Chloé Zamboni fut le regard extérieur de welcome et assistante de création pour kid#1, deux pièces de Joachim Maudet avec lequel elle écrit également lignes. À la suite d’un laboratoire de recherche autour des variations Goldberg mené avec Marie Viennot, elle propose MAGDALÉNA, premier opus de sa compagnie LA RONDE. Elle retrouve aujourd’hui ces complices pour une deuxième et nouvelle production : un trio chorégraphique intitulé quelques choses. Sur les pas de Francis Ponge, les acolytes immergés dans un drôle de laboratoire sonorisé portent une attention aimante à une myriade de petites choses du quotidien qui se transforment de manière poétique et ludique.

Delphine Baffour