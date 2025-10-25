La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Danse - Agenda

« Islands » de Carolyn Carlson, une traversée vibrante, à la croisée du spirituel et du corporel

©© Frédéric Iovino In the Night, l’une des quatre pièces de Islands, interprétée par Chinatsu Kosakatani
© Frédéric Iovino In the Night, l’une des quatre pièces de Islands, interprétée par Chinatsu Kosakatani

Théâtre de Poissy / chorégraphie Carolyn Carlson

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Quatre solos de Carolyn Carlson déploient une traversée vibrante, à la croisée du spirituel et du corporel, là où le souffle du monde rencontre celui de l’âme.

C’est évidemment une grande dame de la danse, et c’est aussi une extraordinaire personnalité, qui à travers son art et sa pédagogie célèbre profondément la valeur si précieuse du temps vécu, du geste présent. Elle est l’une de ces rares artistes qui avec ses poésies visuelles renouvellent et illuminent notre perception. Islands conjugue quatre solos, forme de prédilection la chorégraphe, dansés par d’excellents interprètes : In the Night, par Chinatsu Kosakatani, Wind woman par Céline Maufroid, A deal with instinct par Yutaka Nakata, Mandala par Sara Orselli. Explorant une riche symbolique liée à la nature et aux paradoxes de la condition humaine, les soli déploient un mouvement fluide, ample, à l’écoute du souffle du monde, du souffle de l’âme.

 

Agnès Santi

A propos de l'événement

Islands
du mardi 25 novembre 2025 au mardi 25 novembre 2025
Théâtre de Poissy
3, rue de la Gare, 78300 Poissy

à 20h30. Tél : 01 39 22 55 92.

