Quatre solos de Carolyn Carlson déploient une traversée vibrante, à la croisée du spirituel et du corporel, là où le souffle du monde rencontre celui de l’âme.

C’est évidemment une grande dame de la danse, et c’est aussi une extraordinaire personnalité, qui à travers son art et sa pédagogie célèbre profondément la valeur si précieuse du temps vécu, du geste présent. Elle est l’une de ces rares artistes qui avec ses poésies visuelles renouvellent et illuminent notre perception. Islands conjugue quatre solos, forme de prédilection la chorégraphe, dansés par d’excellents interprètes : In the Night, par Chinatsu Kosakatani, Wind woman par Céline Maufroid, A deal with instinct par Yutaka Nakata, Mandala par Sara Orselli. Explorant une riche symbolique liée à la nature et aux paradoxes de la condition humaine, les soli déploient un mouvement fluide, ample, à l’écoute du souffle du monde, du souffle de l’âme.

Agnès Santi