Entre rendez-vous incontournables et découvertes, la quatrième édition du festival PLEIN PHARE IN fête la danse dans toute sa modernité et sa diversité.

Partager son art avec le plus grand nombre, montrer que la danse à quelque chose à raconter à chacun d’entre nous, c’est la mission que s’est donnée Fouad Boussouf en créant le festival PLEIN PHARE qui, s’épanouissant en extérieur au printemps et à l’intérieur à l’automne, rencontre toujours plus de succès. Cette quatrième édition est l’occasion de (re) voir les pièces qui ont fait la renommée du directeur des lieux, Näss et Oüm, et de découvrir sa dernière création °Up qui orchestre une rencontre étonnante et diablement réussie entre football freestyle et violon. Ambra Senatore, elle aussi à la tête d’un CCN, propose quant à elle In comune qui met en scène une communauté tendre et facétieuse de douze interprètes dans une danse-théâtre du quotidien qui flirte avec l’humour et l’absurde, comme elle en a le secret.

Danses urbaines et artistes normandes

Autres chorégraphes également très repérés : Anne Nguyen présente Matière(s) première(s), qui met à l’honneur les danses africaines urbaines, la compagnie Mazelfreten continue avec Memento de mêler danse électro et hip-hop, la compagnie Pyramid dresse un pont entre Rochefort et Istanbul avec Macéra. Artiste associée au Phare, Jade Lada met son « théâtre physique » au service de l’émancipation du corps dans Potomitan et du groupe avec (UN)VISIBLE #2. Cette édition met également en lumière des artistes normandes comme Charlotte Rousseau ou Margot Dorléans. Des rencontres, ateliers et spectacles participatifs complètent ce réjouissant programme.

