« tamUjUntU » de Via Katlehong et Paulo Azevedo

A propos de l'événement

du vendredi 7 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelineshors les murs à La Merise, Place des Merisiers, 78190 Trappes.

Le 7 novembre à 20h30 et le 8 à 18h. Tél. 01 30 96 99 00. Durée : 1h10. Maison de la danse de Lyon, 8 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. Le 19 novembre à 19h30, du 20 au 22 novembre à 20h30. Tél. 04 72 78 18 00.

Également du 17 au 20 décembre à La Villette, Paris, les 12 et 13 décembre à l’Espace 1789, Saint-Ouen.