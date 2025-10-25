La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Danse - Agenda

« tamUjUntU » de Via Katlehong et Paulo Azevedo

©tamUjUntU de Via Katlehong et Paulo Azevedo © Pedro Sardinha
tamUjUntU de Via Katlehong et Paulo Azevedo © Pedro Sardinha

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Maison de la danse de Lyon / chor. Paulo Azevedo

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Chorégraphié par Paulo Azevedo, un hymne à la joie né de la rencontre entre les townships et les favelas, entre la compagnie sud-africaine Via Katlehong et celle brésilienne Gente.

Il y a des hasards heureux. Les interprètes de la compagnie Via Katlehong et ceux de la compagnie Gente, dirigée par Paulo Azevedo, se sont rencontrés sur le parvis du Théâtre de Tremblay-en-France et se sont spontanément mis à danser ensemble, faisant dialoguer Pantsula et Passinho. De cette expérience festive et spontanée, entre danses urbaines d’Afrique du Sud et du Brésil, des townships et des favelas, est née l’envie de reproduire et d’approfondir l’aventure. C’est ainsi que les deux troupes nous invitent aujourd’hui à partager tamUjUntU, une pièce à la vitalité brute que son chorégraphe a imaginée comme « un manifeste de la complicité ».

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

tamUjUntU
du vendredi 7 novembre 2025 au samedi 8 novembre 2025
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
hors les murs à La Merise, Place des Merisiers, 78190 Trappes.

Le 7 novembre à 20h30 et le 8 à 18h. Tél. 01 30 96 99 00. Durée : 1h10. Maison de la danse de Lyon, 8 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. Le 19 novembre à 19h30, du 20 au 22 novembre à 20h30. Tél. 04 72 78 18 00.

 

Également du 17 au 20 décembre à La Villette, Paris, les 12 et 13 décembre à l’Espace 1789, Saint-Ouen.

 

