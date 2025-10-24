A la tête d’un groupe de huit interprètes, le comédien et metteur en scène Michel Fau investit l’une des grandes pièces de Sacha Guitry. Souffrances intimes, tortures conjugales, enchevêtrement de vérités et de chimères… Cette auscultation au scalpel de l’âme humaine signe le triomphe du rire et de l’intelligence.

Il entre sur scène le visage impassible, avance vers le public et entame sans attendre, laissant de côté effets de naturalisme et de psychologie, le premier monologue de La Jalousie. À la façon d’un musicien de théâtre, Michel Fau donne à entendre le texte de Sacha Guitry de façon incontournable. Ciselant, rythmant, caractérisant de son phrasé si personnel les mots qu’il anime, le comédien fait de la matière dont il s’empare une source vive de jeu et de sens. On le savait, il le prouve une fois encore : Michel Fau est un grand acteur. C’est aussi un imposant metteur en scène qui, d’un geste tout à la fois libre et extrêmement précis, célèbre sur le plateau de la Michodière les lettres de noblesse d’un genre qu’il aime et qu’il honore : le théâtre de boulevard. Nous voici donc aux mains de l’écriture de Sacha Guitry (1885-1957), dont on redécouvre l’exigence et la puissance comique. Dans un décor stylisé dont les couleurs chamarrées et les parures abondantes se jouent, sans les surplomber, des codes classiques d’un intérieur bourgeois, un homme supplicié par les assauts obsessionnels de sa jalousie partage avec nous les circonvolutions de ses troubles intimes.

L’art du boulevard dans ce qu’il a de plus exigeant

Son épouse le trompe-t-elle ? Là n’est pas le fond de la question. Car quoi qu’elle fasse ou qu’elle ait fait, la mécanique insidieuse du doute — inexorable — est à l’œuvre. Comme déconnectée des faits, la jalousie distille le goutte à goutte de son poison sans que Monsieur Blondel (rôle incarné par Sacha Guitry lors de la création de la pièce, en 1915, aujourd’hui investi par Michel Fau) ne parvienne à s’arracher entièrement à son emprise. Et pourtant il manœuvre, et pourtant il réfléchit, fait tout ce qu’il peut pour sortir du champ affreux des incertitudes. Ses tentatives, hardies et maladroites, produisent des imbroglios d’une drôlerie toujours surprenante. On rit beaucoup à observer cet homme pris au piège de lui-même se débattre bravement. Il entraîne dans l’orage de ses angoisses l’ensemble de son entourage. Pierre angulaire du groupe d’interprètes remarquables qu’il dirige (Gwendoline Hamon, Alexis Moncorgé, Geneviève Casile, Fabienne Galula, Alexis Driollet, Joseph Tronc, Léo Marchi), Michel Fau donne le la d’une représentation dont la fantaisie procède par sursauts et pas de côté. Ce magnifique exercice de style porte un regard d’une grande sensibilité sur les vulnérabilités qui nourrissent nos souffrances. Il y a de l’espièglerie dans les regards perdus que lance Michel Fau au public. Il y a aussi, et c’est une chose fort belle, énormément de tendresse.

Manuel Piolat Soleymat